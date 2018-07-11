Судный день: Китай создаст своего робота T-1000

Многие инженеры вдохновлялись с помощью кино. В фантастических фильмах нередко можно увидеть интересные изобретения. Одним из таких воплощений в жизнь стал робот T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Китайские ученые, восхитившись созданием робота T-1000 из фильма «Терминатор 2: Судный день», начали работу над разработкой такого же самого робота, который будет иметь возможность изменять форму под действием напряжения. В такой работе также будут содействовать инженеры из Австралии. Они не собираются создавать робота-убийцу, как многие могли подумать. Им интересен факт того, что робот, под действием напряжения сможет двигаться с помощью изменения формы жидкого галлия. По их словам, данная разработка будет длиться в течении десяти лет для того, чтобы создать полноценного робота. Также они не отрицают того, что их детище может быть похожим на известного героя фильмов «Звездные войны» BB-8.

На сегодняшний день, их робот состоит из пластикового колеса, а также небольшой литиевой батареи и капли металла. Согласно описанию устройства, с помощью электрического тока, жидкий галлий начинает изменять центр тяжести, который приводит в движение колесо.

По словам разработчика этого устройства Ли Сянпен, робота можно будет использовать в ходе спасательных операций. Также он сможет доставлять лекарства в организм человека, находить рак, создавать колеса для электрокаров. Также его можно использовать в военном шпионаже.

Китай не устает изобретать новые технологии для планеты Земля. Недавно было объявлено о их новом проекте, в котором они планируют создать искусственную луну, которая сможет освещать улицы в ночное время.