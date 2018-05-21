Ученые сообщили, что длительные полеты в космосе плохо влияют на здоровье человека

Сегодня, 06:30 \\ Наука

Около 10-ти космонавтов подвергли магнитно-резонансной томографии до вылетов в космос, а также после обитания на орбите около полугода. Исследования показали, что при условиях микрогравитации случаются изменения в структуре головного мозга. Количество нервных клеток становится меньше, а спинно-мозговая жидкость возрастает, циркуляция, в свою очередь, уменьшается.

 При сканировании стало известно, что длительные полеты в космосе с условиями микрогравитации тоже могут привести к смещению коры полушарий мозга в черепе.

На сегодняшний день научно-медицинские данные, которые получили ученые, требуют исследований. Исследователи проводят опыты для того, что найти способ предотвратить пагубное влияние космоса на здоровье человека.

Ранее ученые выявили, что плохое освещение сказывается на здоровье человека. При закрытых шторах человек не получает солнечного света в нормальной пропорции. Из-за нехватки солнца происходит возникновение многих болезней, которые несут за собой неприятные последствия.

Поделиться новостью:
Автор - Дарья Андросова
Главное за неделю

В США разрешили средство, убивающее грипп за один прием

 "Ксофлюза" стала первым препаратом против этого вируса, который за 20 лет одобрил Департамент по контролю за продуктами и лекарствами. О решении объявила пресс-служба американского ведомства.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Ученые впервые создали мономоллекулярный магнит, работающий при температуре жидкого азота

 В будущем на основе таких материалов могут появиться сверхплотные носители информации,...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Ученые обнаружили “выключатель” удовольствия от алкоголя

 Ученым из университета Чикаго удалось найти тот участок мозга, который участвует в...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ