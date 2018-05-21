Ученые сообщили, что длительные полеты в космосе плохо влияют на здоровье человека

Около 10-ти космонавтов подвергли магнитно-резонансной томографии до вылетов в космос, а также после обитания на орбите около полугода. Исследования показали, что при условиях микрогравитации случаются изменения в структуре головного мозга. Количество нервных клеток становится меньше, а спинно-мозговая жидкость возрастает, циркуляция, в свою очередь, уменьшается.

При сканировании стало известно, что длительные полеты в космосе с условиями микрогравитации тоже могут привести к смещению коры полушарий мозга в черепе.

На сегодняшний день научно-медицинские данные, которые получили ученые, требуют исследований. Исследователи проводят опыты для того, что найти способ предотвратить пагубное влияние космоса на здоровье человека.

Ранее ученые выявили, что плохое освещение сказывается на здоровье человека. При закрытых шторах человек не получает солнечного света в нормальной пропорции. Из-за нехватки солнца происходит возникновение многих болезней, которые несут за собой неприятные последствия.