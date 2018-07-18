Нейросеть Phylira создал два новых состава для духов

Сегодня, 16:19 \\ Наука

Инженеры IBM решили доверить утомительный процесс парфюмерной разработки искусственному интеллекту. Об этом пишет пресс-служба компании.

 При производстве духов приходится комбинировать несколько типов эфирных масел растительного происхождения. Современные технологии предполагают создание нескольких нот, которые будут поочередно испаряться, изменяя запах. Работа весьма кропотливая и требует тратить много времени на эксперименты с составом.

Программисты объединили усилия с парфюмерной компаний Symrise в рамках инновационного проекта. В последнее время систематическую и объемную работу нередко поручают нейросетям. Так сделают и IBM, воплотив знания профессионалов в алгоритме под названием Phylira - в честь древнегреческой покровительницы благовоний. Его научили комбинировать различные ароматические вещества по нотам, определять взаимозаменяемые ароматы и сравнивать готовый состав с уже существующей продукцией из базы. Кроме того, в ИИ загрузили ощущения реальных людей от тех или иных ароматов. Это позволит прогнозировать реакцию потребителей.

Разработчики отметили, что Phylira уже подобрала два набора для духов бразильского бренда O Boticário. Сотрудник Symrise внимательно анализировал работу нейросети и проверял скорость перехода между нотами парфюмов. Судя по всему, искусственный интеллект справился хорошо. В скором будущем технологию планируют адаптировать для других сфер промышленности.

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Автор - Александр Лубяной
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