Российские ученые научились добывать грибное биотопливо

Сегодня, 16:12 \\ Наука

Химики из МГУ получили катализатор, с помощью которого грибы превращаются в эффективное топливо.

Российские химики запатентовали новый катализатор, способный превратить любой гриб в топливное сырье. Химическое вещество разрабатывали на кафедре химии Московского государственного университета.

По словам Альберта Куликова, ученого-химика, принимавшего участие в эксперименте, тщательно оптимизировав состав вещества, эксперты приблизились к получению очень эффективного катализатора. Если в прошлых разработках мировых химиков для получения топлива нужно было применять несколько катализаторов, то теперь можно обойтись одним, что существенно экономичнее и не требует много времени.

Разработки биотоплива уже ведутся достаточно давно. Некоторые виды активно используются. Но экологи подсчитали, что затраты природного ресурса на производство биотоплива наносят окружающей среде не меньше урона, чем использование химического топлива. Разработка московских ученых может открыть новые двери в данном вопросе, так как на выращивание грибов не нужно много места.

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Автор - Антон Словацкий
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