Ученые создают новый материал для космических двигателей

Российские ученые планируют в 2021 году разработать материалы, которые в дальнейшем будут использоваться в космических двигателях.

Проведена программа «Информационные спутниковые системы» в компании имени М.Ф. Решетнева, в тексте которой говорится о получении скомпонованных материалов, которые прочно выстаивают жару. В их основе наноламинатные соединения.

Данные материалы, которые помещаются в двигатели аппаратов, запускаемых в космос, могут выдержать температуру газов около 1627 градусов Цельсия на протяжении пяти минут, а также чуть меньшую температуру около получаса.

Главным материалом, который создают искусственно, состоит из двух или нескольких компонентов, имеющих границу раздела между ними. В ракетно-космических аппаратах часто применяются бороалюминиевые, бораэпоксидные композиты, углепластики, углепластики. Благодаря данным материалам появляется возможность улучшить свойства эксплуатации, а также уменьшить массу и цену материала.

Ранее ученые сообщили, что современные гаджеты могут привести к мышечной гипотрофии, что означает проблему близорукости. Более того, мобильные телефоны вызывают онкологические заболевания.