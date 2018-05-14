Ученые раскрыли секрет происхождения и разнообразия тигров

Как показал генетический анализ, на Земле остались 6 подвидов этих хищников. Подробности исследования опубликовал портал Science Alert.

Группа ученых из Китая, России и США изучили полный геном 32 тигров из разных регионов планеты. Как оказалось, современное разнообразие вида Panthera tigris представлено амурским (сибирским), бенгальским, южно-китайским, индокитайским, малайским и суматранским подвидами. Раньше существовали ещё балинезийский, каспийский и яванский тигры. Однако их в живых уже не осталось. Все они отличаются размерами, повадками и узорами шерсти.

Кроме того, исследователи раскрыли секрет малочисленности и различий внутри вида. Судя по генам, все тигры ведут свое происхождение от общего предка, обитавшего от 72 до 154 тысяч лет назад. В этот период на индонезийской Суматре произошло мощное извержение вулкана Тоба. В итоге многие тигры погибли, а остальные оказались в разных местах обитания.

Жителям северных частей континента (амурские и каспийские) пришлось адаптироваться к низкой температуре, увеличившись в размерах и отрастив толстый слой шерсти. А вот среди суматранского подвида выжили самые ловкие и гибкие. Кроме того, примерно 100 тысяч лет назад произошел ледниковый период, который существенно снизил генетическое разнообразие Panthera tigris. Сейчас их осталось около 4 тысяч особей.

Исследование помогло биологам установить точное количество подвидов и определить направление эволюции тигров. Тайной остается лишь родословная южно-китайского тигра. Дело в том, что представителей подвида сохранилось очень мало. Они живут исключительно в неволе. Поэтому ученые не сумели получить большое количество генетического материала.