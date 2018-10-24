Ученые определили из-за чего происходит тяга к алкоголю

Ученые из Америки смогли определить механизм, который проявляет интерес и тягу к алкогольным напиткам. Результатами эксперимента поделились исследователи на Medical Express.

Эксперименты проводились на фруктовых мышах. Задача зверей заключалась в том, чтобы найти алкоголь. Постепенно у некоторых особей неврологи прекратили работу генов, отвечающие за зависимость и тягу к спиртным напиткам.

Ученые сделали вывод, что один из генов делает белок Notch.

Также в данную группу входит D-2, который определяет дофамин и отвечает за чувство удовольствия.

По итогам, стало известно, что при употреблении алкоголя количество D-2 не возрастает, аминокислоты стараются заменить друг друга в белковой последовательности.

Ученые сообщили, что в организме человека происходят такие же процессы, как и в организме фруктовых мышей.

Ранее стало известно, что несчастливые пары стараются растянуть разрыв отношений, чтобы не ранить чувства другого человека. Данный вывод сделала группа в составе американских и канадских психологов.