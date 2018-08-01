Учёные из университета Манчестера нашли ещё одно звено эволюции птиц

Сегодня, 12:45 \\ Наука

Учёные из университета Манчестера нашли ещё одно звено эволюции птиц. Им оказался новый вид археоптерикса Archaeopteryx albersdoerferi. Его скелет на полмиллиона лет моложе остальных 11, найденных в мире. Этот скелет – восьмой по счёту – был обнаружен в Германии в 1990 году.

Новый вид гораздо лучше приспособился к полёту, чем его более древние собратья, говорят учёные. У него облегчённые кости, как у птиц,грудные мышцы крепятся к вилочковой кости на большей площади, а в клюве мало зубов. Это говорит о том, что новый вид археоптерикса гораздо ближе к птицам, чем к рептилиям, как остальные.

Археоптерикс был признан промежуточным звеном эволюции птиц ещё в 1861 году. Задуматься о существовании таких звеньев учёных заставил найденный Германом фон Майером отпечаток пера.

Поделиться новостью:
Автор - Ульяна Константиновна
Главное за неделю

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне более 2400 лет, что делает его древнейшим на планете неповрежденным кораблем.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

В США разрешили средство, убивающее грипп за один прием

 "Ксофлюза" стала первым препаратом против этого вируса, который за 20 лет одобрил...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

Ученые впервые создали мономоллекулярный магнит, работающий при температуре жидкого азота

 В будущем на основе таких материалов могут появиться сверхплотные носители информации,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ