Учёные из университета Манчестера нашли ещё одно звено эволюции птиц. Им оказался новый вид археоптерикса Archaeopteryx albersdoerferi. Его скелет на полмиллиона лет моложе остальных 11, найденных в мире. Этот скелет – восьмой по счёту – был обнаружен в Германии в 1990 году.

Новый вид гораздо лучше приспособился к полёту, чем его более древние собратья, говорят учёные. У него облегчённые кости, как у птиц,грудные мышцы крепятся к вилочковой кости на большей площади, а в клюве мало зубов. Это говорит о том, что новый вид археоптерикса гораздо ближе к птицам, чем к рептилиям, как остальные.

Археоптерикс был признан промежуточным звеном эволюции птиц ещё в 1861 году. Задуматься о существовании таких звеньев учёных заставил найденный Германом фон Майером отпечаток пера.