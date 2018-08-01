Учёные из университета Манчестера нашли ещё одно звено эволюции птиц
Учёные из университета Манчестера нашли ещё одно звено эволюции птиц. Им оказался новый вид археоптерикса Archaeopteryx albersdoerferi. Его скелет на полмиллиона лет моложе остальных 11, найденных в мире. Этот скелет – восьмой по счёту – был обнаружен в Германии в 1990 году.
Новый вид гораздо лучше приспособился к полёту, чем его более древние собратья, говорят учёные. У него облегчённые кости, как у птиц,грудные мышцы крепятся к вилочковой кости на большей площади, а в клюве мало зубов. Это говорит о том, что новый вид археоптерикса гораздо ближе к птицам, чем к рептилиям, как остальные.
Археоптерикс был признан промежуточным звеном эволюции птиц ещё в 1861 году. Задуматься о существовании таких звеньев учёных заставил найденный Германом фон Майером отпечаток пера.