В США разрешили средство, убивающее грипп за один прием

Сегодня, 18:21 \\ Наука

"Ксофлюза" стала первым препаратом против этого вируса, который за 20 лет одобрил Департамент по контролю за продуктами и лекарствами. О решении объявила пресс-служба американского ведомства.

 Медики давно предлагают лечить грипп противовирусными препаратами. Инфекцию по прежнему убивает иммунная система, однако средство помогает сократить период болезни на сутки или около того. Такие лекарства не дают вирусу гриппа влиять на клетки больного. Они делятся на ингибиторы нейраминидазы и М2. К некоторым из них грипп уже адаптировался. Но "Тамифлю" и ряд других представителей первого типа препаратов пока успешно справляются со своей задачей. Достаточно принимать его с первых 48 часов недуга.

Несмотря на эффективность, курс лечения "Тамифлю" длится несколько суток. Недавно изобретенный компанией Roche аналог "Ксофлюза" (балоксавир марбоксил) борется с гриппом ненамного лучше и сокращает период болезни на 33 часа. Однако он набирает полную силу всего за один прием и не нуждается в дополнительных дозах. Недавно препарат разрешили власти Японии. Теперь его признали и в США. Вполне возможно, вскоре "Ксофлюза" будет ставить людей на ноги во время сезонных эпидемий в России.

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Автор - Александр Лубяной
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