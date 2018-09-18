Археологи нашли древшее орудие убийства в Северной Америке

Сегодня, 05:30 \\ Наука

Им пользовались около 15,5 тысяч лет назад. Каменная находка описана в статье для журнала Science Advances.

 Сотрудники Техасского университета A&M отправились с археологической экспедицией в центр Техасса. Им удалось обнаружить порядка 100 тысяч каменных орудий. Среди них выделяются 12 наконечников для копий. Самое новое из них создали примерно 13,5 тысяч лет назад. Археологи отмечают, что копье возрастом 15,5 тысяч лет являются древнейшим оружием, найденным в Северной Америке. Найденные наконечники демонстрируют эволюцию этого орудия от длинного и закругленного до короткого и треугольного.

Насколько известно ученым, самые первые люди в Северной Америке образовали культуру Кловис. Но найденные метательные копья на континенте могли создать ещё задолго до неё. Ранее американским ученым удавалось найти более поздние модели наконечников Кловиса. От древней истории культуры известны лишь каменные орудия труда, но не убийства. По мнению исследователя Макла Уотерса, люди использовали упомянутые копья для охоты на животных до Кловиса. Ученые отметили, что находка поможет сократить пробел знаний о населении Северной Америки.

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Автор - Александр Лубяной
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