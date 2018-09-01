"Русская шапка" хорошо переносит изменения климата

Сегодня, 16:23 \\ Наука

«Русской шапкой» называют стеклянные губки, которые живут на шельфе канадской провинции Новая Шотландия. Они с успехом выдерживают любые изменения климата, в частности, соленость и температуру воды. Для защиты такого организма не требуется никаких особых мер — в это также есть своя уникальность.

Научное название глубоководной стеклянной губки — Vazella pourtalesi. Она является одной из основных видов Атлантики на северо-западе. В период между 1870-2015 годами была реконструкция температуры воды. Температура за это время колебалась на восемь градусов Цельсия с отдельными холодными периодами в 1960-х и 1990-х годах. Соленость воды за это время также была изменена. Несмотря на разность уровней температуры и солености воды, на популяцию стеклянных губок это не повлияло. Ученые говорят, что по сей день не известны пределы, при которых данный организм сможет быть устойчивым к изменениям окружающей среды. Однако эксперты уверены в том, что потепление океана не будет плохо влиять на жизнь этих животных.

Берега Новой Шотландии являются местом с крайне неустойчивым изменением водных характеристик. «Русская шапка» адаптирована к такой среде, что показывает, как она будет реагировать на дальнейшие изменения климата на Земле.

К слову, биологи из США заметили, что за последние 47 лет кораллы, находящиеся рядом с побережьем Гавайских островов, стали лучше переносить рост температуры воды. Исследователи выяснили, что за это время процент выживаемости полипов стал увеличиваться. В добавок к этому, кораллы стали медленнее терять свой цвет и быстрее восстанавливаться.

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Автор - Константин Никитин
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