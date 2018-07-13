В 2061 году Земля погибнет от кометы Галлея – ученые

Ученый Маркус О’Нил из МТИ высчитал, что столкновение гигантской кометы Галлея с нашей планетой избежать не удастся.

В 2061 году комета Галлея столкнется с земным шаром, который находится у нее на пути. Из-за своих размеров, которые лишь в два раза меньше параметров Земли, оба небесных тела погибнут. К такому заключению пришел профессор Массачусетского университета Маркус О’Нил, когда проверял научную работу о движении кометы Галлея одного студента из Гарварда. Ученый подтвердил, что благоприятный исход, который прогнозировался ранее – не подтверждается. В NASA пока не комментируют эту информацию, но уже готовится заседание, на котором будут решаться пути решения данной проблемы.

Комета Галлея не имеет опасных ультрафиолетовых излучений, как нашумевшая в прессе Нибиру. Если бы она проходила мимо Земли, то ничего страшного не произошло бы. Единственной угрозой, которую несет небесное тело, представляют ее довольно внушительные размеры. Столкновение такого гиганта с Землей на огромной скорости мгновенно уничтожит все живое.