Лекарство от давления может спровоцировать рак лёгких – эксперты

Учёные из Северной Ирландии и Канады провели исследования, подтверждающие, что употребление некоторых видов препаратов способны привести к увеличению онкологических заболеваний.

В ходе эксперимента эксперты разделили пациентов на две группы. Основным критерием были лекарства, которые они принимали от повышенного артериального давления. В ходе исследований были собранны данные более чем 1 миллиона пациентов, проходивших лечение с 1995 по 2015 год. Также они не просто изучали информацию, но и наблюдали за многими на протяжении 6 лет.

Эксперты пришли к выводу, что один из видов препаратов, основанных на ингибиторах АПФ, могут спровоцировать рак лёгких. Лекарства от давления в среднем увеличивают шансы развития онкологического заболевания на 14%. Для тех, кто принимал препараты на протяжении 5 лет, риск возрастал на 22%, а при более длительном лечении на 31%.

Эксперты отмечают, что нужно провести более глубокие исследования для определения самых опасных факторов при борьбе с высоким артериальным давлением. Теперь они сконцентрируются на лекарствах, чтобы предотвратить рост онкологических заболеваний.