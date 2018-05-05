Лекарство от давления может спровоцировать рак лёгких – эксперты

Сегодня, 14:07 \\ Наука

Учёные из Северной Ирландии и Канады провели исследования, подтверждающие, что употребление некоторых видов препаратов способны привести к увеличению онкологических заболеваний.

 В ходе эксперимента эксперты разделили пациентов на две группы. Основным критерием были лекарства, которые они принимали от повышенного артериального давления. В ходе исследований были собранны данные более чем 1 миллиона пациентов, проходивших лечение с 1995 по 2015 год. Также они не просто изучали информацию, но и наблюдали за многими на протяжении 6 лет.

Эксперты пришли к выводу, что один из видов препаратов, основанных на ингибиторах АПФ, могут спровоцировать рак лёгких. Лекарства от давления в среднем увеличивают шансы развития онкологического заболевания на 14%. Для тех, кто принимал препараты на протяжении 5 лет, риск возрастал на 22%, а при более длительном лечении на 31%.

Эксперты отмечают, что нужно провести более глубокие исследования для определения самых опасных факторов при борьбе с высоким артериальным давлением. Теперь они сконцентрируются на лекарствах, чтобы предотвратить рост онкологических заболеваний.

Поделиться новостью:
Автор - Сильвестр Андреевич
Главное за неделю

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне более 2400 лет, что делает его древнейшим на планете неповрежденным кораблем.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Шведский студент изобрел пластик из крахмала

Студент Лундского университета Понтус Тренквист изобрел новый материал, который по...

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после...

Ученые: окрас лабрадора влияет на его продолжительность жизни

 Ученые пришли к выводу, что лабрадор шоколадного окраса оказался самым уязвимым к...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ