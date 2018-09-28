Горбатые киты прерывают песни из-за шума кораблей

Звуковой фон современного судоходства вызывает у этих животных психологические и физиологические расстройства. Об этом пишет издание PLoS ONE.

По оценкам ученых, с 1960 до 2000 года техногенный шум в мировом океане поднялся на 10 децибел. Предполагается, что каждую декаду он растет на 2,5-3 децибела. Главным источником неприятных звуков являются коммерческие корабли. Их движение провоцирует стресс, потерю аппетита и изменения в повадках морских животных.

Группа ученых из Университета Хоккайдо во главе с Коки Цуджи подробно исследовала влияние шума на горбатых китов. В особенности, на их песни. Обитатели северной части Тихого океана в зимний период приплывают к берегам архипелага Огасавара в Японии для размножения. Здесь биологи в 2017 году на два месяца оставили два гидрофона. Специальные устройства записывали песни горбатых китов и шум от больших судов.

С февраля по май оборудование ежедневно регистрировало звуки от 1-3 самцов. Всего японские специалисты различили мелодии 53 особей. 27 из них пели в отсутствие кораблей, а 26 - во время движения судов. При этом 12 находились примерно в километре от транспортного средства. Команда Коки Цуджи подсчитала, что большинство китов прерывают свои песни, оказавшись ближе 1,2 километра от источника шума. Три четверти самцов после прохода судов молчали не менее 30 минут. По мнению ученых, животные опасливо затихают, подстраиваясь под источник подозрительного звука.