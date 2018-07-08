Пользователи 4chan обсуждали аниме и решили сложную математическую задачу

Решения поступило от анонимного поклонника проекта "Меланхолия Харухи Судзумии". На пост обратил внимание разработчик проекта Kiln Робин Хьюстон.

Около 25 лет (с 1993 года) ученые пытались найти разгадку cложной математической задачи. Она заключалась в самой короткой формулировке всех вариаций перестановки множества n элементов. Проблема, над которой годами бились математики, сумел решить пользователь 4chan.

Как выяснил Робин Хьюстон, фанаты аниме "Меланхолия Харухи Судзумии" обсуждали все возможные порядки просмотра эпизодов. Всего вышло 14 серий, разбитых на два сезона. Однако сюжет нелинейный и позволяет смотреть аниме, не ориентируясь на порядковый номер серии. Анонимный пользователь решил "Проблему Харуки" простой формулой: n! + (n-1)! + (n-2)! + n-3. При этом n приобретает значение равное или больше 2. Таким образом, фанату придется пересмотреть почти 94 миллиарда эпизодов.

Робин Хьюстон потрясен столь коротким решением и теперь пытается найти его автора. Математик желает соблюсти право первооткрывателя и ссылаться на него в будущих работах. Разработчику помогают в поисках другие пользователи 4chan. Им удалось найти архивную копию оригинальных публикаций от 17 сентября 2011 года. След привел к пользователю под ником MnRMOBEIRw.