Ученые изобрели препарат для борьбы с Альцгеймером

Калифорнийские ученые нашли лекарство, которое может бороться с болезнью Альцгеймера.

Сотрудники университета в американском штате Калифорния открыли лекарственный препарат, при помощи которого можно вылечить заболевание Альцгеймера. Результаты своего исследования они опубликовали на страницах издания Nature Chemistry.

Основное воздействие препарата направленно на борьбу с накоплением белков бета-амилоидов, которые образуют на коре головного мозга бляшки, убивающие клетки. Противодействие бета-амилоидам устранит появление когнитивных нарушений. В ходе экспериментов ученые смогли обнаружить, как и где бляшки бета-амилоида контактируют с белками. Один из ученых, доктор Лин Цзян объяснил действие лекарства простым языком. «Препарат будет работать как щит, защищающий мозг от бета-амилоида», - рассказал он в интервью.

Перед тем, как испытать новое средство на человеке, ученые проведут еще несколько тестов на животных. Эксперименты с мышами показали, что препарат почти полностью защитил мозговые клетки.