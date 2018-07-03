Ученые: Наступление зимы несет смертельную опасность

Сегодня, 08:43 \\ Наука

Теория была доказана шведскими специалистами. Позже ее подробности были опубликованы медицинским изданием JAMA Cardiolgy.

 Ученые провели эксперимент с участием 274 тысяч жителей Швеции, у которых ранее уже был выявлен инфаркт миокарда. К исследованию допустили тех, кто получил этот диагноз в период с 1998 по 2013 годы. Их возраст колебался в пределах 50-89 лет.

Изучение данных их медицинских карт показало, что на 10 процентов чаще у пациентов наблюдался инфаркт миокарда именно с наступлением зимы. Ученые связали это с сужением сосудов, ведь данный процесс происходит в частности и из-за низкой температуры. Помимо этого, опасность несут также простудные заболевания, а также грипп, которые так часто наблюдаются в холодное время года. Они повышают шансы того, что у склонных людей случится сердечный приступ.

При этом, ученые также позаботились о том, чтобы на статистику не влияла погрешность с регионом, в котором проживали респонденты, ведь кто-то из них жил в более чистых населенных пунктах, а кто-то - в более загрязненных. После этого свое мнение они не изменили, дублируя информацию о том, что зима несет смертельную опасность для людей, подверженных сердечным заболеваниям.

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Автор - Мартина Корф
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