Медсёстры со степенью бакалавра более компетентны, чем младшие специалисты – исследование

Сегодня, 20:56 \\ Наука

Качественное высшее образование медработников помогает пациентам быстрее идти на поправку и уменьшает смертность.

Новое исследование о профпригодности медперсонала провели в Колледже медсестёр Нью-Йорка имени Рори Мейерс. Специалисты сообщили, что существует зависимость между тем, какую учёную степень получили медсестры и тем, насколько качественную помощь пациентам они предоставляют. Национальная академия наук, техники и медицины в США с 2010 года призывала увеличить количество медсестёр со степенью бакалавра до 80 процентов от общей массы к 2020 году. Учёные аргументировали это тем, что у более образованного медперсонала пациенты быстрее поправляются, чем у младших специалистов, а смертность – падает.

Ведущий автор исследования и адъюнкт-профессор Майя Джукич заостряет внимание на том, что понимание механизмов, влияющих на благосостояние пациентов, поможет внести качественные изменения в систему аккредитации, лицензирования и учебную программу. По словам специалистки, это закроет пробелы в образовании и увеличит компетентность. К советам учёных уже прислушались власти штата Нью-Йорк и потребовали от медсестёр с дипломом младшего специалиста в обязательном порядке получить степень бакалавра в течение 10 лет после его получения.

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Автор - Марина Фёдорова
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