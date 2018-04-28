Ученые впервые создали мономоллекулярный магнит, работающий при температуре жидкого азота

Сегодня, 18:40 \\ Наука

В будущем на основе таких материалов могут появиться сверхплотные носители информации, обеспечивающие очень большую емкость. О достижении химиков сообщает журнал Science.

 Пока ученые считают максимально доступной плотностью информации соотношение один байт - один атом. Она возможна с мономолекулярными магнитами. Такие вещества обеспечивают постоянные магнитные свойства в пределах атома и позволяют кодировать даные. В итоге при размере в несколько квадратных сантиметров носители могут гранить десятки терабит информации.

Главной проблемой мономолекулярных магнитов является рабочая температура. При нагревании они теряют свои полезные свойства. Некоторое время назад максимальной температурой обладал магнит из диспрозоцена - две органические молекулы вокруг катиона диспрозия. Он работал при 60 кельвинах, что составляет около -213 градусов по Цельсию. Однако британские ученые из Университета Сассекса во главе с Ричардом Лэйфилдом впервые увеличили предел до 83 кельвинов или -190 градусов. Это немногим выше температуры жидкого азота.

Они также использовали молекулу диспрозоцена, однако создали версию с большим числом объемных заместителей у молекул. По словам авторов, вместе с составом изменилась и геометрия вещества, что и обеспечило ему лучшие свойства.

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Автор - Александр Лубяной
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