Учёные рассказали, как упражнения влияют на чувство голода

Контрольная группа из 12 женщин показала, как скачок гормонов после умеренных физических нагрузок может сказаться на уровне аппетита и чувстве голода.

Доктор Дэвид Стенсел и его коллеги из Национального центра спортивной и физической медицины East Midlands проанализировали женские гормональные, психологические и поведенческие реакции на дефицит калорий и упражнения после умеренных физических нагрузок. В тех случаях, когда недобор энергии был достигнут путём ограничения в приёмах пищи, участницы эксперимента продемонстрировали повышенный уровень гормона грелина и пониженный уровень гормона пептида. Когда недобор энергии был вызван физическими упражнениями, у подопытных наблюдался умеренный аппетит, они в среднем за один приём пищи съедали на треть меньше обычного.

Доктор Дэвид Стенсел в интервью научному журналу рассказал, что не упражнения делают людей голодными или побуждают есть больше, по крайней мере, не в часы, следующими за тренировкой. 12 добровольцам было предложена умеренная интенсивность бега на беговой дорожке в течение 90 минут, после чего уровень их аппетита измерялся на протяжение 9 часов. Как отметил учёный, следующим шагом станет исследование о том, как чувство голода и аппетит влияют на мужчин и женщин.