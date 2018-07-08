Ученые изобрели поверхность способную отталкивать любые вирусы и бактерии

Сегодня, 17:17 \\ Наука

Специалисты из университета в Канаде разработали интеллектуальную поверхность, которая может отталкивать различные вирусы и бактерии, не заданные программой.

Разработка умной поверхности прошла успешно в университете Макмастера в канадском Гамильтоне. Её способности можно будет применять при хранении сердечных клапанов и имплантов сосудов, чтобы обезопасить их от заражения. Умные панели, позволяющие отталкивать воду от разделочных досок или деталей телефона, используются уже почти 8 лет. Однако в медицине ничего подобного еще не было, потому что разработки затруднялись сортировкой плохих и полезных клеток. Одни нельзя допускать, другие наоборот обязательно необходимы.

Использование такого покрытия при пересадке имплантатов позволит отказаться от препаратов вроде варфарина. Теперь покрытие само будет отталкивать кровяные клетки, что уменьшит риск образования сгустков при пересадке. Введение разработки ученых из Канады выведет медицину на новый уровень.

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Автор - Антон Словацкий
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