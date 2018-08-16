Тонкая настройка генов позволит создать новые виды продуктов – эксперты

Возможность настройки генов различных растений заменила длительные годы селекции, что, по мнению специалистов, позволит создать совершенно новые виды, пригодные в пищу.

На данный момент генная модификация продуктов довольно распространённое явления, которое позволяет привить отдельным культурам дополнительные свойства. Однако эксперты считают, что новая технология редактирования генов CRISPR позволит раскрыть максимальный потенциал научных достижений. В отличии от предшествующих вариантов, она позволяет более тонко выбирать необходимые качества, не полагаясь на случайности.

Специалисты считают что, в мире существует множество культур, которые можно сделать пригодными в пищу. Однако за изменениями в генетическом коде должны находиться под строгим наблюдением, чтобы избежать серьёзных последствий из-за попыток быстро справиться с природой. Но именно вдумчивое изменение продовольственных культур при помощи технологии CRISPR позволит создать около 20 тысяч новых видов. По оценкам экспертов, все из них будут пригодны в пищу, а особые свойства каждого из них помогут выращивать культуры даже там, где они плохо росли.