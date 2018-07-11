Стимуляция тета-ритмов мозга улучшает память человека

Положительный эффект сохраняется примерно 30 минут после применения аппарата. Об этом ученые написали в издание Cognitive Neuroscience.

Обозначение "тета" получили ритмы головного мозга человека, обладающие частотами 4-8 Гц. Сильнее всего они проявляются в гиппокампах во время "быстрого сна". Нейробиологи отметили, что эта фаза развивается вместе с памятью животных. Не так давно профессор Калифорнийского университета Чаран Ранганатх заметил, что после стимуляции тета-ритмов способность запоминать информацию резко улучшается. Это наблюдение подтвердили сотрудники Центра неврологии того же учреждения.

Ученые использовали устройство Entrainment. Оно влияет на мозг пациента специфическим набором звуковых и световых сигналов. Поучаствовать в эксперименте пригласили 50 добровольцев 18-25 лет, половину из которых составили женщины. Их разделили на две группы: участников из первой по очереди 36 минут стимулировали через аппарат, а второй включали белый шум на такое же время. Результаты оценивали при помощи теста.

Как оказалось, память улучшает лишь стимуляция тета-ритмов. Чтобы убедиться в этом, американские ученые провели аналогичный эксперимент, заменив белый шум на бета-ритмы (от 14 до 30 Гц). Итог остался неизменен. Чаран Ранганатх считает эксперимент доказательством влияния мозговых ритмов на качество памяти и других функций центральной нервной системы. В будущем их можно будет использовать в приборах для лучшего запоминания.