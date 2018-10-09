Учёные создали новую нейросеть для распознания человека на видео

Индийскими исследователями был разработан инновационный механизм для поиска человека.

Так, учёные создали новую нейросеть, которая ищет на видео людей с определённым цветом волос, одеждой, полом и ростом. Отмечается, что объёкт распознаётся в несколько этапов. Во-первых, алгоритм выделяет только те кадры, в которых есть люди, чтобы работать только с ними.

Для того, чтобы определить рост, учитывается перспектива на разных кадрах для получения среднего значения. После этого тело делят на три равные части для определения расцветки одежды, работая с основным и дополнительным цветом для отсечения двух и более одинаково одетых людей.

Если же и этих отсечек недостаточно, сеть фильтрует оставшихся по гендерной принадлежности. В ходе экспериментов алгоритм смог распознал 28 из 41 респондентов, а для 19 из них показатель кадров с правильным определением составил более 60 процентов.