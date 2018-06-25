Динозавры могли обладать "двойным дыханием" современных птиц

Сегодня, 13:18 \\ Наука

Это объясняет высокую эффективность доисторических хищников в условиях бедной атмосферы. Возможную разгадку приводит издание Royal Society Open Science.

 Сотрудники Манчестверского университета во главе с Уильямом Селлерсом провели исследование дыхательной системы динозавров. Палеонтологи на основе скелетов разработали трехмерные анатомические модели динозавров, а также современных птиц и крокодилов. Они демонстрируют, что древние ящеры обладали элементами "двойного дыхания", которое свойственно современным птицам. Например, специфическим строением внутренней стороны грудной клетки и позвоночно-реберных суставов. Ученые считают, что кости могли поддерживать работу легочных трахеол.

Ученые отмечают, что в легкие птиц лишены альвеол, которые расширяются и сжимаются в процессе дыхания. Пернатые обладают разветвленной системой каналов, которые соединены воздушными мешками. Благодаря такой системе легкие птиц наполняются кислородом дважды: как на вдохе, так и на выдохе. Вполне возможно, что подобное строение помогало выживать динозаврам, выживающим за счет быстрого бега. Например, велоцирапторы, разгоняющие скорость до 60 километров в час. А в ту пору воздух содержал на 5% меньше кислорода. Чтобы эффективно двигаться, динозавры должны были развить экономную дыхательную систему.

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Автор - Александр Лубяной
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