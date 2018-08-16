Самка азиатского слона показала хорошие навыки в подсчете фруктов

Сегодня, 09:48 \\ Наука

Подопытная по кличке Аютяй выбирает большее количество предметов в 67% случаев. Об этом пишет Journal of Ethology.

 Ученые до сих пор наверняка не знают, как именно животные ведут подсчеты. Вполне возможно, они ориентируются лишь на объем. Однако некоторые биологи считают, что представители фауны способны различать относительное количество объектов по числам. В обоих случаях весомую роль играет соотношение между большим и меньшим количеством. Чем сильнее разница - тем проще животным определить правильный ответ.

Представители Японского общества содействия науке во главе с Наоки Ири провели эксперимент с азиатскими слонами. Из трех кандидатов лишь 14-летняя самка Аютяй успешно прошла подготовку и приступила к практическому этапу. Перед ней установили сенсорный экран, на котором демонстрировали карточки с изображением от 0 до 10 фруктов различных размеров: дыни, яблоки и бананы. Слонихе предстояло выбрать набор с самым большим количеством одинаковых фруктов и указать на соответствующую карточку. За ходом эксперимент наблюдал ученый, который стоял за экраном. Таким образом, он не видел изображений и не мог подсказать слонихе.

Подопытная показала правильный ответ в 181 из 271 случаев. Она показала хорошие навыки числового анализа, несмотря на разное количество и размер картинок. В то же время, на правильность выбора повлияла разница между большим и меньшим количеством объектов. Если их количество различалось всего на 1 или 2 - Аютяй дольше мешкала с выбором.

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Автор - Александр Лубяной
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