Ученые рассказали, у кого получаются самые крепкие семьи

Специалисты из Университета Юты провели исследование, в соответствии с которым выяснили, что самые крепкие семьи создают недотроги, пары, которые не имели сексуальных отношений до свадьбы, сообщает издание Вести.Ru.

Один из авторов научной работы социолог Николас Фолфингер рассказал, что в процессе изучения специфики и особенностей между парами заметил интересную тенденцию. Оказалось, что более счастливы в браки те супруги, которым в силу различных обстоятельств не имели опыта сексуальных отношений до замужества. Причем он подчеркнул, что не имеет значения, что это были за обстоятельства.

Кроме того, ученые установили, что важно не только отсутствие таковых между супругами, но и в принципе. Выяснилось, что чем меньше партнеров было у людей до брака, тем больше вероятность, что удастся построить крепкую семью. Эксперты объяснили, что, если людям не с чем сравнивать, то и претензий и дополнительных требований к партнеру выдвигается в разы меньше. Более того, специалисты подчеркнули, что в таких союзах выше нравственный порог, а супруги более открыто относятся друг к другу.

Мысли о разводе чаще всего посещают тех, кто сменил около 10 любовников. Причем ученые уверяют, что проблемы, из-за которых человек не может наладить личную жизнь, чаще всего имеют психологический характер.