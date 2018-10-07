Ученые рассказали, у кого получаются самые крепкие семьи

Вчера, 22:30 \\ Наука

Специалисты из Университета Юты провели исследование, в соответствии с которым выяснили, что самые крепкие семьи создают недотроги, пары, которые не имели сексуальных отношений до свадьбы, сообщает издание Вести.Ru.

 Один из авторов научной работы социолог Николас Фолфингер рассказал, что в процессе изучения специфики и особенностей между парами заметил интересную тенденцию. Оказалось, что более счастливы в браки те супруги, которым в силу различных обстоятельств не имели опыта сексуальных отношений до замужества. Причем он подчеркнул, что не имеет значения, что это были за обстоятельства.

Кроме того, ученые установили, что важно не только отсутствие таковых между супругами, но и в принципе. Выяснилось, что чем меньше партнеров было у людей до брака, тем больше вероятность, что удастся построить крепкую семью. Эксперты объяснили, что, если людям не с чем сравнивать, то и претензий и дополнительных требований к партнеру выдвигается в разы меньше. Более того, специалисты подчеркнули, что в таких союзах выше нравственный порог, а супруги более открыто относятся друг к другу.

Мысли о разводе чаще всего посещают тех, кто сменил около 10 любовников. Причем ученые уверяют, что проблемы, из-за которых человек не может наладить личную жизнь, чаще всего имеют психологический характер.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне более 2400 лет, что делает его древнейшим на планете неповрежденным кораблем.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Шведский студент изобрел пластик из крахмала

Студент Лундского университета Понтус Тренквист изобрел новый материал, который по...

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока...

Ученые: окрас лабрадора влияет на его продолжительность жизни

 Ученые пришли к выводу, что лабрадор шоколадного окраса оказался самым уязвимым к...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ