Учёные создают прививку от курения, которая убирает синдром отмены

Сегодня, 09:16 \\ Наука

Исследователи работают над новым препаратом, способным излечить от пагубной привычки.

Так, учёные создают прививку от курения. Для этого был проведён ряд экспериментов с лабораторными крысами. Эксперты в течение 12 часов помещали испытуемых на 21 час в камеру, в которой они могли получить желаемую дозу никотина, нажав на педаль, что быстро вызвало привыкание у группы грызунов.

После этого они стали получать вещество в организм реже, а именно раз в два дня. Вследствие животным пришлось испытать симптом отмены наркотика. При редких приёмах учёные увеличили дозу для мышей до 20 сигарет в день. После этого испытуемым начали давать фермент под названием NicA2-J1.

В итоге у крыс остался низким уровень никотина в крови, но исчезли беспокойство и агрессивность. Более того - животные почти не хотели получить новую дозу. Эксперты отмечают, что прививка работает в крови, а не головном мозге, что значительно уменьшает побочные эффекты.

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Автор - Татьяна Сазонова
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