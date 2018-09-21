Учёные создают прививку от курения, которая убирает синдром отмены

Исследователи работают над новым препаратом, способным излечить от пагубной привычки.

Так, учёные создают прививку от курения. Для этого был проведён ряд экспериментов с лабораторными крысами. Эксперты в течение 12 часов помещали испытуемых на 21 час в камеру, в которой они могли получить желаемую дозу никотина, нажав на педаль, что быстро вызвало привыкание у группы грызунов.

После этого они стали получать вещество в организм реже, а именно раз в два дня. Вследствие животным пришлось испытать симптом отмены наркотика. При редких приёмах учёные увеличили дозу для мышей до 20 сигарет в день. После этого испытуемым начали давать фермент под названием NicA2-J1.

В итоге у крыс остался низким уровень никотина в крови, но исчезли беспокойство и агрессивность. Более того - животные почти не хотели получить новую дозу. Эксперты отмечают, что прививка работает в крови, а не головном мозге, что значительно уменьшает побочные эффекты.