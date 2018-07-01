Каннабис снимает симптомы болезни Крона, не уменьшая воспаления – учёные

Сегодня, 09:25 \\ Наука

Медикаментозный каннабис может быть лишь альтернативным или дополнительным средством, обеспечивающим временное облегчение симптомов для некоторых больных.

Новое исследование было представлено израильскими учёными на UEG Week Vienna 2018. Они обнаружили, что масло каннабиса в значительной мере снимает симптомы пациента, не уменьшая воспаления кишечника. Ведущий автор исследования Нафтали Тимна рассказала, механизм действия возможного противовоспалительного эффекта всё ещё неизвестен. В другом исследовании, опубликованном в августе, учёные подтвердили эту гипотезу, проведя эксперимент над мышами.  

Израильские учёные задействовали в своём эксперимента 45 пациентов с болезнью Крона. Случайным образом контрольная группа была разделена напополам. Для лечения одной части больных в течение восьми недель использовали масло каннабиса, а для второй – плацебо. Помимо мониторинга тяжести симптомов, исследователи измеряли воспаление в кишечнике как эндоскопически, так и черед биомаркеры в крови и стуле.

65 процентов пациентов, подвергавшихся воздействию каннабиса, полностью избавились от симптомов по окончанию курса лечения, в то время как 35 процентов из группы с «пустышками» показали хоть какое-то улучшение состояния. Несмотря на это, в первой группе воспалительные маркеры остались неизменными. Нафтали Тимна уверена, что есть все основания полагать, что эндоканнабиноидная система станет отличной терапией при болезни Крона и других желудочно-кишечных заболеваниях.

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Автор - Марина Фёдорова
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