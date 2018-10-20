Учёные попытались воспроизвести шёлк Чёрной вдовы

Сегодня, 13:49 \\ Наука

Группа учёных Северо-Западного и Калифорнийского университетов попытались воспроизвести шёлк Чёрной вдовы. И хотя воспроизвести полимер в лабораторных условиях не удалось, исследователи смогли понять его строение.

Оказалось, шёлковая нить представляет собой белковую наноструктуру, которая содержит аминокислоты аланин, глицин и серин.

Ранее самым прочным материалом считалась паутина паука Дарвина. Её волокно в 3 раза прочнее кевлара и способна накрыть реку 20 шириной 20 метров. Однако, 2 года назад учёные выяснили, что гораздо большей прочностью обладают зубы улитки морского блюдечка, которые состоят из гетитовых структур в белковой основе. Образец такого зуба выдержал давление порядка 5 гПа. Такое давление способно превратить углерод в алмаз. Уникальная прочность объясняется однородностью материала: минерал в зубах улитки уложен очень плотно, без щелей и пор.

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Автор - Ульяна Константиновна
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