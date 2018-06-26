Ученые обнаружили “выключатель” удовольствия от алкоголя

Ученым из университета Чикаго удалось найти тот участок мозга, который участвует в получении удовольствия от спиртного и воздействовать на него.

Американским ученым удалось выявить особый молекулярный путь, который отвечает за выработку дофамина при употреблении алкоголя. Тем самым ученые исследуют способ, который позволит “выключать” данный канал, что приведет к утрате удовольствия при употреблении спиртного.

Ученые рассказали, что вентральная тегментальная область является так называемым “центром удовольствия”, именно данный центр подает сигналы человеку, чтобы тот стимулировал выработку гормона сторонними стимуляторами.

Помимо этого, ученые обнаружили, что важную роль в данном процессе играет канал калия KCNK13. Выяснилось, что данный канал не может освобождать дофамин без алкоголя. Тогда ученые поняли, что его блокировка может помочь снизить потребность в алкоголе, что в свою очередь поможет решить проблему зависимости.

Тогда биологи провели эксперимент, где сократили уровень канала на 15%, благодаря этому грызуны выпивали меньше алкоголя на 40%.

Также ученые утверждают, что у некоторых людей уровень данного канала намного ниже, что приводит к употреблению еще больших доз спиртного.

Теперь у ученых в приоритете создать лекарство, которое будет способно “выключать” алкогольную зависимость.