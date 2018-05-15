Ученые: мозг собак способен отличать речь от бессмысленного набора букв

Ученые из Университета Эмори выявили, что собаки способны различать речь человека.

Американским ученым удалось установить, что собаки способны отличать осмысленную речь от бессмысленного набора звуков.

Как выяснилось, доля мозга, отвечающая за восприятие бессмыслицы, совпадает с лобно-височной долей, которая отвечает за обработку знакомой речи у человека. Тем самым, данный участок мозга проявляет довольно большую активность, когда питомец слышит так называемую тарабарщину.

Ученые провели эксперимент, в котором хозяева на протяжении нескольких месяцев обучали своих собак определять на слух определенные предметы. При проведении данного эксперимента выяснилось, что собаки способны различать человеческую речь. Это же и подтверждает способность собак выполнять команды человек.

Напоминаем, что ранее ученые определили, что лабрадоры, имеющие коричневую расцветку, обладают большей предрасположенностью к воспалительным заболеваниям. Помимо этого, собаки данного окраса имеют меньшую продолжительность жизни, чем у их сородичей черного или золотистого цвета.