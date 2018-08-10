Ученые с помощью червей нашли способ замедлить старение клеток

Коктейль, созданный учеными, смог замедлить старение клеток организма и, тем самым, увеличил продолжительность жизни животных.

Сотрудники из Национального университета Сингапура смогли создать коктейль, который эффективно борется со старением клеток. По их словам, помог в этом набор особых ферментов и лекарственных препаратов. Таким образом они сделали вывод, что препараты от старения работают эффективнее только в комбинации, а не по отдельности.

Эксперимент они провели на круглых червях Caenorhabditis elegans. Исследователи уверяют, что на них часто ставятся опыты, не взирая на факт, что они являются другой формой жизни. Дело в том, что эти черви схожи с генетикой человека и общей реакцией на химические взаимодействия в организме.

Ученые использовали в комбинации такие препараты, как иммунодепрессант рапамицин — помощник организма в принятии трансплантации органов, а также антибиотик рифампицин, метформин и аллантоин. Вместе они добиваются значительного прогресса в замедлении старения кожи. Комбинированное применение вдвое ускоряет восстановление клеток кожи. На основе полученных результатов исследователи стараются вывести единый лекарственный препарат из этого «коктейля». Биологи и генетики утверждают, что данный препарат имеет шансы на продление человеческой жизни.