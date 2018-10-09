В Индии разработали искусственный интеллект, который может искать человека на видео по описанию

Сегодня, 15:33 \\ Наука

Ученые из Индии смогли создать искусственный интеллект, который способен распознать человека по его внешнему описанию.

Инженеры-специалисты из Индии разработали новую технологию, позволяющую найти человека на видео по внешним признакам — рост, цвет одежды и даже пол. Их алгоритм настолько обширен, что нейросеть способна найти человека, введя в поиске, к примеру: «женщина 150 сантиметров в красном».

Специалисты говорят, что система чаще всего находит искомого человека, однако им есть, над чем работать. 60% - такую точность поиска определяет их созданный алгоритм. Во время исследования, из 41 человек, присутствующих на видеосъемке, система обнаружила 28 особей разной внешности и пола. За основу этой разработки взяли сверточную нейросеть и технологию компьютерного зрения.

Такой метод поиска человека может пригодиться в различных ситуациях. Например, система распознавания человека может легко определить пропавшего на видео. Она может также искать и преступников. Искусственный интеллект способен спроектировать маршрут человека и поможет определить, где он был и в котором часу.

В будущем этот искусственный интеллект хотят использовать в таких местах, как аэропорт. Его задача будет такая же, как и у сотрудников стойки регистрации, охраны или пограничника. Эту систему заметило руководства аэропорта «Хитроу». Они говорят, что с помощью такой разработки исчезнут очереди, а пассажиры смогут проходить на посадку без остановок на проведение формальных процедур.

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Автор - Константин Никитин
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