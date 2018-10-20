Ученые рассказали, как выигрыш в лотерею влияет на образ жизни

Специалисты из Университета Гетеборга в Швеции провели масштабное исследование и выяснили, что многомиллионный выигрыш в лотерею может как круто изменить жизнь, так и совсем не отразиться на привычном укладе человека, сообщает издание Planet Today.

Ученые доказали, что многие из выигравших все равно не решаются на какие-то глобальные перемены в своей жизни. И даже остаются на прежнем, порой, ненавистном месте работы, хотя, казалось бы, получение финансовых средств – большой шанс все изменить и найти то, что человеку действительно будет приносить удовольствие.

Более того, как экспертам удалось выяснить, многое зависело от частоты получения денег. Те, кто становился обладателем крупной суммы одномоментно, чаще инвестировали и экономили. А что касается тех, кто получал несколько выплат, они скорее расправлялись с приобретением и больше тратили.

По словам специалистов, получение большого выигрыша всегда выбивает человека из колеи. Согласно данным проведенного исследования 62% победителей не вносят никаких изменений в свой рабочий график, лишь 16% решаются на небольшие перестановки, сокращая рабочее время. И всего 12% покидают прежнее место работы и начинают заниматься чем-то другим.