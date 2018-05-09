Несколько экспонатов Музея Библии в США оказались подделкой

Сегодня, 14:03 \\ Наука

Независимая экспертиза в Германии признала фальшивкой пять свитков Мертвого моря, находившихся в американском Музее Библии.

Сотрудники Музея Библии, который открылся в 2017 году в столице США, усомнились в подлинности своих экспонатов. Для детального анализа они предоставили несколько фрагментов Кумранских рукописей, которые также известны, как свитки Мертвого моря, на независимое исследование в Германию. Вывод немецких экспертов подтвердил сомнения работников музея. Пять фрагментов свитков Мертвого моря, которые датируются временами до нашей эры, оказались написаны гораздо позже.

Получив неутешительные результаты, руководство Музея Библии приняло решение снять проверенные экспонаты с показов. Теперь планируется проверка на подлинность всех остальных предметов. «Мы рассчитывали получить опровержение своих сомнений, но ужас подтвердился. К сожалению Кумранские рукописи оказались фальшивыми. Так как наша задача – это правда, мы больше не будем демонстрировать гостям подделки», - сообщили сотрудники музея.

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Автор - Антон Словацкий
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