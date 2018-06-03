Учёные рассказали, как занятия спортом влияют на потомство мужчин

Сегодня, 13:16 \\ Наука

Исследователи из Университета Огайо провели очередной эксперимент для того, чтобы лучше узнать человеческую природу.

Так, учёные рассказали, как занятия спортом влияют на потомство мужчины с помощью лабораторных мышей. Эксперты распределили испытуемых на две части - первая практически постоянно бегала в колесе, а вторая вела малоподвижный образ жизни.

В итоге у активных мышей зафиксировали более здоровый метаболизм, сниженный уровень инсулина, а также максимально приближённый к норме показатель сахара в крови. После анализа полученной информации эксперты предположили, что взаимосвязь создаётся короткими регуляторными цепочками ДНК, однако это не окончательно подтверждённая информация.

Отмечается, что результаты, которые были получены, не обязательно распространяются на человека.

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Автор - Татьяна Сазонова
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