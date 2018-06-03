Учёные рассказали, как занятия спортом влияют на потомство мужчин
Исследователи из Университета Огайо провели очередной эксперимент для того, чтобы лучше узнать человеческую природу.
Так, учёные рассказали, как занятия спортом влияют на потомство мужчины с помощью лабораторных мышей. Эксперты распределили испытуемых на две части - первая практически постоянно бегала в колесе, а вторая вела малоподвижный образ жизни.
В итоге у активных мышей зафиксировали более здоровый метаболизм, сниженный уровень инсулина, а также максимально приближённый к норме показатель сахара в крови. После анализа полученной информации эксперты предположили, что взаимосвязь создаётся короткими регуляторными цепочками ДНК, однако это не окончательно подтверждённая информация.
Отмечается, что результаты, которые были получены, не обязательно распространяются на человека.