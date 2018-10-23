Впервые в фекалиях человека нашли микропластик

Сегодня, 12:57 \\ Наука

Австрийские ученые обнаружили пластиковые микрочастицы в человеческих экскрементах.

В медицинском университете Вены группой специалистов было зафиксировано наличие микропластика в фекалиях человека. Этот случай стал первым в истории науки. Австрийские ученые проводили эксперимент о влиянии экологических проблем на человеческий организм. В ходе исследования были отобраны 8 испытуемых в возрасте от 33 до 65 лет. В их задачу входило ведение пищевого дневника и сдача кала на анализ в течение недели.

Эксперты Венского медицинского университета обнаружили примерно 20 микрочастиц пластика на 10 грамм исследуемого материала. Всего в организме человека было найдено 9 видов пластика, включая полипропилен, который встречается в различных упаковках и полиэтилентерефталат, применяющийся в изготовлении пластиковых бутылок. На данный момент нет точного понимания, как вещество попало в желудок человека, но наиболее вероятной причиной названо употребление морепродуктов, к которым пластик попадает из воды.

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Автор - Антон Словацкий
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