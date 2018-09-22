На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

Сегодня, 12:50 \\ Наука

О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне более 2400 лет, что делает его древнейшим на планете неповрежденным кораблем.

 Исследователи рассказали о некоторых характеристиках найденного водного судна. Отмечается, что его длина превышает 20 метров. Что важно, мачта, руль и даже специальные скамьи для гребцов остались в абсолютно нетронутом виде. Древнегреческий корабль был обнаружен примерно в 50 милях от побережья Болгарии на глубине 2-х километров.

Археологи отметили уникальность находки. По их словам, ранее им никогда не приходилось видеть ничего подобного. Внешний вид судна полностью идентичен рисункам, которые обычно выполняли на греческой керамике, например, на Вазе сирен из Британского музея (480-470 гг.д.н.э.). Находка говорит о том, что греки могли совершать очень длительные путешествия, а на борту такого корабля могли находиться до 25 человек.

Эксперты объяснили, почему материал корабля смог сохраниться в отличном состоянии и за столько лет не претерпеть практически никаких разрушений. Оказалось, что место, где было найдено судно, является мертвой зоной. Это значит, что в водах Черного моря, которые протекают в ее пределах, совсем отсутствует кислород. Именно это позволило кораблю остаться неповрежденным. К тому же, это первое настолько древнее судно, которое было найдено целиком.

Ученые взяли с собой небольшой фрагмент для изучения. Уже известны первые результаты. Удалось установить примерную дату изготовления судна – 400-е годы до нашей эры.

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Автор - Евгения Чернобаб
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