Специалисты рассказали, как геймеры помогают совершать научные открытия

Ученые рассказали, что из-за огромного объема информации даже суперкомпьютеры могут не справиться с поставленной задачей. В этих случаях эксперты обращаются к помощи геймеров, сообщает РИА "Новости".

Многие специалисты неоднократно обращаются за помощью к коллективному разуму, когда не могут охватить весь объем информации, который необходимо исследовать. Как правило, в изучении того или иного вопроса ведущую роль играют геймеры. Эксперты создают определенные приложения на игровой основе, закладывая туда необходимый для исследования вопрос.

Так, например, с помощью геймеров был решен вопрос, над которым ученые ломали голову не одно десятилетие. Они создали онлайн-головоломку Foldit, суть которой заключается в необходимости свернуть белок. Игроки со всего мира ищут наиболее оптимальные способы свернуть тот или иной белок, а их решения впоследствии перепроверяются на суперкомпьютере. Интересно, что даже не имея специального образования, пользователи своими совместными научными открытиями тянут на престижную премию.

Также геймеры помогли и специалистам из Технического университета Мадрида. Уже два года можно скачать на гаджет приложение, которое разработали ученые, где необходимо выявлять среди образцов крови паразитов. Поскольку на постановку диагноза для одного пациента уходит около получаса, пользователи значительно экономят время и силы специалистов.

Естественно, что ошибки неизбежны, поскольку самые обычные геймеры, как правило, не имеют какого-либо специального образования и того количество знаний, которое свойственно ученым. Однако за счет большого числа добровольцев можно использовать систему исключения, совмещая результаты участников, чтобы получить наиболее точный ответ.