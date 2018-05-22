Ученые рассказали, почему люди плачут в самолетах

Вчера, 23:30 \\ Наука

Международная группа специалистов провела исследования и объяснила, что в самолете увеличивается возможность стресса, особенно у тех, кто путешествует в одиночку. А причиной слез является, помимо прочего, гипоксия.

 Как сообщает РИА «Новости», доктор Роберт Квигли, старший вице-президент одной из крупнейших медицинских компаний в мире, рассказал, что в самолете создается атмосфера, которая сама по себе является достаточным фактором, чтобы вызвать приступ паники или самое обычное расстройство.

При этом, по мнению ученых, чаще всего причиной слез может стать необходимость расставания с близкими людьми, а также, что интересно, сама конструкция воздушного судна. Доктор Джоди Де Лука, клинический психолог из Колорадо, уверен, что испытывание определенных неудобств в салоне самолета может спровоцировать беспокойство. Например, такой ситуацией может стать слишком маленькое расстояние для ног. Ведь из-за этого нарушается личное пространство, что создает для человека повод для переживаний.

Роберт Квигли также добавила, что гипоксия – очень частая причина того, почему пассажиры плачут, находясь в летательных аппаратах. Из-за нее одни могут чувствовать сонливость, другие – слабость, а третьи – расплакаться. Некоторые, чтобы снять предполагаемую тревожность в самолете, используют спиртные напитки. Но эксперты предупреждают, здесь есть своя опасность, которая заключается в усилении обезвоживания.

Поделиться новостью:
Автор - Евгения Чернобаб
Главное за неделю

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне более 2400 лет, что делает его древнейшим на планете неповрежденным кораблем.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

Шведский студент изобрел пластик из крахмала

Студент Лундского университета Понтус Тренквист изобрел новый материал, который по...

Родители «Керченского стрелка» Рослякова до сих пор не забрали его труп из морга

 По словам замглавы администрации Керчи Дилявера Мельгазиева, тело Владислава Рослякова...

Ученые: окрас лабрадора влияет на его продолжительность жизни

 Ученые пришли к выводу, что лабрадор шоколадного окраса оказался самым уязвимым к...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ