Ученые рассказали, почему люди плачут в самолетах

Международная группа специалистов провела исследования и объяснила, что в самолете увеличивается возможность стресса, особенно у тех, кто путешествует в одиночку. А причиной слез является, помимо прочего, гипоксия.

Как сообщает РИА «Новости», доктор Роберт Квигли, старший вице-президент одной из крупнейших медицинских компаний в мире, рассказал, что в самолете создается атмосфера, которая сама по себе является достаточным фактором, чтобы вызвать приступ паники или самое обычное расстройство.

При этом, по мнению ученых, чаще всего причиной слез может стать необходимость расставания с близкими людьми, а также, что интересно, сама конструкция воздушного судна. Доктор Джоди Де Лука, клинический психолог из Колорадо, уверен, что испытывание определенных неудобств в салоне самолета может спровоцировать беспокойство. Например, такой ситуацией может стать слишком маленькое расстояние для ног. Ведь из-за этого нарушается личное пространство, что создает для человека повод для переживаний.

Роберт Квигли также добавила, что гипоксия – очень частая причина того, почему пассажиры плачут, находясь в летательных аппаратах. Из-за нее одни могут чувствовать сонливость, другие – слабость, а третьи – расплакаться. Некоторые, чтобы снять предполагаемую тревожность в самолете, используют спиртные напитки. Но эксперты предупреждают, здесь есть своя опасность, которая заключается в усилении обезвоживания.