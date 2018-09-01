Ученые: генетика влияет на выбор университета и успеваемость

Группа ученых из Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии во главе с Эмили Смит-Вулли и Зиадой Айореч смогли доказать, что генетика играет важную роль в совершении выбора человека.

Ученые проводили свои исследования на 3 тысячах близнецов и 3 тысячах обычных людей. Целью данного исследования было определить какую же роль генетика играет в выборе направления для человека. А также на его выбор учебного заведения и его успеваемость.

В ходе исследований было выявлено, что ключевую роль в выборе университета играет именно генетическая сторона (51%), а вот окружающая среда в виде друзей и родственников влияет лишь на 36%. А вот на свою индивидуальность смогло положиться лишь 13%.

Помимо этого, ученым удалось выяснить, что именно генетика отвечает за различия 57% результатов экзаменов. Такая же сумма отражает различия в выборе учебного заведения. А вот на успеваемость и персональные достижения цепочка ДНК отвечает в 46% случаев.

Тем временем, ученые из Стенфорда создали особую методику, которая позволит людям находить своих родственников в судебной базе ДНК.