Ученые: генетика влияет на выбор университета и успеваемость

Сегодня, 18:34 \\ Наука

Группа ученых из Лондонского института психиатрии, психологии и нейробиологии во главе с Эмили Смит-Вулли и Зиадой Айореч смогли доказать, что генетика играет важную роль в совершении выбора человека. 

 Ученые проводили свои исследования на 3 тысячах близнецов и 3 тысячах обычных людей. Целью данного исследования было определить какую же роль генетика играет в выборе направления для человека. А также на его выбор учебного заведения и его успеваемость. 

В ходе исследований было выявлено, что ключевую роль в выборе университета играет именно генетическая сторона (51%), а вот окружающая среда в виде друзей и родственников влияет лишь на 36%. А вот на свою индивидуальность смогло положиться лишь 13%. 

Помимо этого, ученым удалось выяснить, что именно генетика отвечает за различия 57% результатов экзаменов. Такая же сумма отражает различия в выборе учебного заведения. А вот на успеваемость и персональные достижения цепочка ДНК отвечает в 46% случаев. 

Тем временем, ученые из Стенфорда создали особую методику, которая позволит людям находить своих родственников в судебной базе ДНК.

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Автор - Тереза Кёльн
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