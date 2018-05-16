Ученые выявили новую пользу от регулярного потребления кофе

Ученые из Китая ставили цель опровергнуть вред кофе для кожи и открыли новую пользу.

Китайские ученые провели исследование, чтобы доказать, что кофеин не является причиной возникновения такого кожного заболевания, как розацея. Данное заболевание проявляется в покраснении кожного покрова лица и расширенных сосудах.

Для данного исследования было отобрано около 82 тысяч женщин, которые выпивают, как минимум, одну чашку кофе в день. В рамках данного исследования специалисты хотели доказать, что кофе никак не влияет на возникновение кожного заболевания.

Но по окончанию эксперимента результаты удивили даже специалистов. Оказалось, что кофе не только не провоцирует данное заболевание, но и защищает от него. Так, у тех, кто регулярно употреблял ароматный напиток, риск возникновения болезни снижался до 0,77.

Так, ученые хотели опровергнуть вред кофе, но вместо этого открыли еще одно полезное свойство.

Тем временем в Петербурге молодая пара устроила погром в кофейне из-за того, что им не понравилось качество приготовленного напитка, и они очень настойчиво требовали вернуть им деньги. Как стало известно, недовольные посетители даже разбили витрину.