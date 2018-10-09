Астрофизики уверены, что путешествия в прошлое уничтожат Вселенную

Известный специалист Этан Зигель рассказал, что путешествия в прошлое, если когда-нибудь и станут возможными, то повлекут за собой катастрофические последствия, из-за которых Вселенная будет полностью уничтожена, сообщает издание «Актуальные новости».

Ученый отмечает, что возращение в прошлое и влияние на него в той или иной мере не может привести к тому же результату, который мы имеем сейчас. Исходя из этого, многие эксперты считают, что путешествия во времени невозможны в принципе, поскольку прошлое создается единожды. Однако Этан Зигель уверен в обратном, более того, он подчеркивает, что возможно одновременное существование нескольких параллельных Вселенных в зависимости от того ли иного варианта развития событий. Эта идея, по его мнению, отлично совмещается с возможностью путешествий во времени. Астрофизик привел пример. Человек узнал о гибели своего друга, вернулся в прошлое, предупредил его. Однако возникает проблема: ведь это все уже происходило, а значит, никакие изменения прошлого не влияют на Вселенную этого человека. При этом возможно создается параллельный мир, где все идет по измененному сценарию.

Есть и другой вариант. Если прошлое не фиксируется и имеет влияние на будущее, то изменять его очень опасно, поскольку никогда не знаешь, какие последствия повлекут твои действия. Ученый предполагает, что некоторые из них могут привести даже к непредвиденному уничтожению той Вселенной, которую мы знаем.