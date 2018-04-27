Учёные: Родных можно найти по судебно-медицинской базе ДНК

Сегодня, 10:02 \\ Наука

Исследователи из Стэнфорда смогли раскрыть секрет поиска людей, близких по крови.

Сообщается, что была разработана методика, благодаря которой можно будет найти родных по судебно-медицинской базе. Кроме того, биологи заявляют, что в некоторых случаях возможно узнать некоторые подробности внешности человека.

При использовании определённых маркеров внутри материала ДНК появляется возможность обнаружения схожих элементов и установления связи между ними. В рамках эксперимента были взяты 20 генетических маркеров, являющихся главными элементами комбинаторной системы индексов ДНК ФБР.

После того, как был проведён подробный анализ материалов, учёные смогли найти людей в других наборах информации. Отмечается, что таким образом можно идентифицировать близкого человека, чей геном был использован, в трети случаев.

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Автор - Татьяна Сазонова
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