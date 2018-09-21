Люди 40-60 лет имеют равные шансы заболеть раком пищевода – учёные

Британские специалисты изучили процесс мутации здоровых тканей и были поражены, что все они имели раковые клетки.

Эксперты из Института Сенгера и Кембриджского университета взяли образцы пищевода у 9 пациентов 20-75 лет. Никто из добровольцев не имел рак пищевода или другого заболевания, связанного с этим органом. Это подтвердили и исследователи: под микроскопом ткани были идеальными. Однако изучение образцов на генетическом уровне открыло шокирующую информацию.

У каждого волонтёра здоровые на первый взгляд ткани имели мутации каждой клетки: у молодых были сотни мутаций в клетке, а у более взрослых – более 2000. Соответственно, некоторые из этих мутаций были раковыми. Но только изменения в конкретных генах имели ощутимое влияние на шансы заболеть раком. Ранее учёные не обращали внимание на роль генов в развитии рака.

Особенный интерес был сконцентрирован вокруг мутаций генов TP53 и NOTCH1. К 40-60 годам ген NOTCH1, отвечающий за деление клеток, имел больше половины мутированных клеток, что играет значительную роль в развитии рака пищевода. Это значит, что от мутаций в этих генах напрямую зависит, заболеет ли человек раком или мутировавшие клетки уберегут организм в «борьбе» между собой. При этом, шансы равны для всех. Также изучение этих генов позволит больше узнать об их роли в старении людей и появлении других заболеваний.