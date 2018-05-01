Ученые разработали аппарат, который может создать портрет человека за две минуты по его запаху

Авторы изобретения рассказали, что для получения собственного изображения необходимо всего лишь на две минуты замереть у аппарата. Специальные трубки начнут втягивать человеческий запах, а на экране будет появляться портрет.

Разработчики из Екатеринбурга изобрели специальный аппарат в рамках популярного направления искусства «Art and Scince». Участники отмечают, что он очень дорогой, поскольку требует больших финансовых вложений для реализации. Кроме того, именно это направление в России еще не приобрело столь широкое распространение, как на мировой арене. Суть его заключается в том, что изобретатели создают предметы на стыке искусства и технологий. Ученые и художники в процессе реализации того или иного проекта должны работать вместе.

Магистр Института культуры и искусства ТГУ Кирилл Яндулов в Томске рассказал, что аппарат вызвал положительные эмоции у горожан. Однако он отметил, что в целом по России сложно найти тех, кто понимает этот вид искусства. Яндулов подчеркнул, что взаимодействие столь разнонаправленных линий мышления помогает достигать действительно феноменальных результатов, на которые бы не были способны ученые и представители искусства отдельно друг от друга.

Авторы аппарата отмечают, что унести с собой полученное изображение не получится, поскольку оно отсутствует в электронном виде. Однако те, кто уже испробовал на себе механизм, фотографируют портреты на свои гаджеты. Заданные в устройстве алгоритмы преобразовывают информацию о воздухе вокруг человека в изображение на экране.