Ученые рассказали о пользе бананов

Американские ученые заметили, что бананы вызывают положительную реакцию в организме. Они являются полезнее и эффективнее, чем многие лекарства, особенно для работы сердца и ЖКТ.

О пользе бананов известно уже давно, но благодаря определенным исследованиям последовали и факты о других фруктах. Таким образом можно увидеть, что некоторые фрукты производят такой же эффект, как и лекарственные препараты. Именно обволакивающее свойство банана способствует лечению болезней сердца.

Врачи нередко говорят пациентам с аритмией, гипертонией и атеросклерозом чаще кушать бананы. Врачи поняли, что бананы имеют способность впитывать излишний желудочный сок, который выводится из организма естественным путем. Такие способы помогают удалить изжогу и уменьшить уровень кислотности в желудке.

Ранее ученые из Австрии заметили, что люди, которые любят крепкий черный кофе, склонны к садистским наклонностям.