Учёные: Чёрный кофе предпочитают пить садисты

Сегодня, 06:30 \\ Наука

В Инсбрукском университете было проведено исследование, в рамках которого эксперты выясняли взаимосвязь между традиционным утренним напитком и психическим состоянием человека.

Так, учёные выяснили, что крепкий чёрный кофе и горькие продукты предпочитают пить садисты и люди с подобными изменениями в состоянии. Кроме того, при проведении тестов по типам Макиавелли, которые направлены на выявление агрессии и психопатии, обнаружилось, что люди, которым больше нравится сладкий или молочный кофе, имеют черты мягкого характера.

Отмечается, что максимальное взаимодействие было зафиксировано между употреблением редиса и и наслаждением, когда причиняется умышленная боль другому человеку. Эксперты допускают, что эта связь спустя время либо ухудшится, либо станет хронической.

Эксперименты были прекращены, когда стало понятно, что горький вкус является субъективным, что вводит определённые ограничения для исследователей.

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Автор - Татьяна Сазонова
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