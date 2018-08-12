Скончался лауреат Нобелевской премии по химии Осаму Симомура

Обладатель премии Нобеля Осаму Симомура ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Японско-американский ученый упокоился 19 октября — об этом проинформировало агентство Kyodo со ссылкой на Университет Нагасаки. Новость о смерти появилась только 21 октября. Японский исследователь родился в 1928 году в Фукутияме, однако в 60-м году решил переехать в Соединенные Штаты Америки, где он в дальнейшем имел постоянное место жительства и работал над проектами.

В 2008 году ученый удостоился Нобелевской премии по химии. Осаму Симомура также являлся ученым в области морской биологии. В его заслугу входит открытие и развитие использования зеленого флюоресцентного белка. Он его выделил из медузы Aequorea victoria, которая имеет особенность излучать свет. Зеленый флюоресцентный белок имеет ионы кальция, с помощью которых медуза может излучать свет.

За всю свою жизнь стал главным ученым в области люминесцентной химии. Флуоресцентные методы исследования являются отличным инструментом и в практичной медицине. Исследование флуоресценции может дать достаточно много информации о состоянии важных соединений, клеток и мембран, а также имеет возможность изучить молекулярные механизмы патогенеза заболеваний.